黃潛迎紅軍絕地反擊 8主力生死戰復出 盃賽專家艾馬利捍衛名聲

維拉利爾vs.利物浦 now643台 明晨03：00直播

維拉利爾上周中在歐聯4強首回合棄攻重守，但最終仍先輸烏龍波，後被利物浦前鋒沙迪奧文尼破門，吞兩蛋而回，令外界揣測幾近無緣第二度闖入決賽，但艾馬利心中已有如意算盤，就是重複8強首回合主場爆冷挫拜仁慕尼黑後，翌仗在西甲聯賽徹底輪換，然後一眾主將次回合復出作客拜仁，最終逼和對手晉級。

領西維爾歐霸三連冠成代表作

然而，維拉利爾日前西甲負艾拉維斯只棄前仗8名正選，3名續擔正的是中場柏利祖、卓禾斯及中堅柏奧托利斯。估計門將魯利、中堅艾比奧爾、熱刺借將中場盧施素及前鋒哥爾尼維特等明晨將復出，與艾馬利並肩演繹背水一戰。

艾馬利於2004年展開執教生涯，至2013年轉會西維爾後正式冒起，代表作是2014至16年在歐霸三連冠，及後又分別率領阿仙奴及維拉利爾，獲得2019和2021年歐霸亞軍和冠軍，故此這西班牙巴斯克區名帥被譽為「歐霸之王」，而另一卓越成就是協助巴黎聖日耳門在2016至18年間，在法國球壇贏得4項賽事共7個錦標。

高普忌憚艾馬利 讚艾簡達拿復勇

他曾在2016年歐霸決賽率領西維爾挫由高普執教的利物浦，但往後領軍「兵工廠」在英球壇本土賽，連同互射12碼在內對陣錄得1和3負劣績，卻仍獲高普稱讚道：「維拉利爾擁有一個很可能是最成功的盃賽主帥，他一直很清楚自己的部署和計劃。」

高普又慶幸中場堤亞高艾簡達拿在首回合已回復昔日水準，並表示：「堤亞高兩年前加盟後接連受傷患困擾，但現在全賴他的過人閱讀球賽能力，已為利物浦帶來上乘的比賽節奏，並在適當的時候令球隊冷靜下來。」

據報利物浦此役將有右閘阿歷山大阿諾特、中場法賓奴及前鋒穆罕默德沙拿等復任正選，而與沙拿合作攻堅的很可能是文尼和路爾斯戴亞斯，但這並未嚇倒敵衛柏奧托利斯，這名西班牙國腳說：「利物浦是熱門球隊，我們並無包袱，情况就像之前淘汰拜仁和祖雲達斯。利物浦知道己隊屢次製造驚喜，定會小心翼翼。我們只能繼續努力。」