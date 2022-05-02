群星悼拉奧拿 伊巴送最後一程

意大利天空體育報道，伊巴謙莫域得悉拉奧拿病情惡化後結束訓練，前往醫院陪伴在側直至他逝世。拉奧拿在伊巴謙初出道時已成其經理人，這名40歲瑞典隊前鋒曾在訪問憶述二人認識時，對方拿着韋利、恩沙基和查斯古特等意甲名將的入球數據比較，嘲諷他當年21場僅入4球，難以吸引球會羅致，激起伊巴謙的鬥心，更賣走名車，勤加鍛煉。

夏蘭特巴洛迪利發文懷念

盛傳今夏轉會的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特，在社交網上載與拉奧拿合照，形容對方是「最好」。意大利前鋒巴洛迪利更形容拉奧拿是他「第二個父親」，「無論足球世界或現實生活，你對我的鞭策、幫助、建議、玩笑和規劃將永留在我心中」。

拉奧拿是意大利人，同時有荷蘭國籍，客戶球星除了伊巴謙、保羅普巴及夏蘭特，不乏在意甲或荷甲打響名堂的星將，如意大利隊門將基安盧基當拿隆馬、荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特等。他過去常從轉會費抽取高昂佣金，因而與球會及教練關係緊張，但AC米蘭、國際米蘭及皇家馬德里有發文慰問。他離世後，夏蘭特及普巴等轉會未知會否添變數。

AC米蘭險勝保榜首優勢

賽事方面，伊巴謙昨為AC米蘭在下半場入替，隊友拉菲爾利亞奧建功，主場以1：0挫費倫天拿續居首。而夏蘭特昨在德甲大演帽子戲法，但多蒙特主場以3：4反負波琴續居次。已提早封王的拜仁慕尼黑以1：3作客不敵緬恩斯。