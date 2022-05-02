皇馬重奪西甲全力攻城 安察洛堤歐洲聯賽大滿貫 傳簽C朗回巢

皇馬和波已可重奪西甲冠軍，安察洛堤亦因周中要在歐聯大戰曼城，先將賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞及卻奧斯等主力列後備。皇馬藉洛迪高高斯上半場梅開二度，馬高阿辛斯奧及賓施馬下半場建功，向愛斯賓奴派4蛋。62歲的「肥安」首奪西甲冠軍，連同曾領意甲的AC米蘭、英超的車路士、法甲的巴黎聖日耳門、德甲的拜仁慕尼黑奪冠，成為首個囊括歐洲五大聯賽冠軍的主帥。

巴利稱因傷缺席勝利巡遊

皇馬3年內兩度稱霸西甲，職球員在班拿貝球場將安察洛堤拋起慶祝，季尾約滿離隊的加里夫巴利是唯一沒有出席勝利巡遊的球員，這名威爾斯隊翼鋒在社交網站Twitter留言：「由於背部嚴重抽筋，我無法參加慶祝活動，但我為球隊奪冠感到非常自豪。」巴利因傷缺席13場皇馬比賽，卻在國際賽復出，被《馬卡報》斥責是向皇馬吸金的「寄生蟲」。

賓施馬放眼歐聯爭冠 盼反勝入決賽

皇馬本周中於歐聯4強次回合迎戰曼城，力求扭轉首回合落後3：4的劣勢，賓施馬在社交網暗示下個錦標是歐聯，「世上最佳球會再奪冠……我們仍有另一個目標」。左閘馬些路亦表示：「慶祝無傷大雅，我們知道前面仍有硬仗。」

另外，皇馬傳出今夏有意回購37歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗），因為他今季即使回巢實力下滑的曼聯，上陣36次仍獨取23球。皇馬球迷今仗開賽7分鐘亦高呼「基斯坦奴」，支持上月中失去龍鳳胎男嬰的他。此外，無緣衛冕的馬德里體育會作客以0：2受挫畢爾包，續排第4，只領前明晨作客基達菲、少踢1場的貝迪斯4分。