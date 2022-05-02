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2022年5月2日星期一
兩落後拒投降 傑志闖16強寫歷史 丹恩奴域巴爾拿建功逼和神戶 朱志光促亞冠淘汰賽再爭佳績
江旻憓大獎賽反負16強止步 張家朗世盃領軍 團體賽第9畢業
張紹衡測試賽膺成年組欄王 毋懼與師兄爭入亞運
曼城派4蛋凱旋 哥迪奧拿勢續約助簽夏蘭特
火箭世界賽決戰特林普 劍指七冠看齊亨特利
陳善鈺復出美國賽封后 奪世巡賽金級賽資格
電視精選
皇馬重奪西甲全力攻城 安察洛堤歐洲聯賽大滿貫 傳簽C朗回巢
群星悼拉奧拿 伊巴送最後一程
體壇快訊：陳晞文風翼賽封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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