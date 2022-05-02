火箭世界賽決戰特林普 劍指七冠看齊亨特利

特林普反勝 三闖決賽衝冠爭世一

奧蘇利雲在4強面對希堅斯時，意外落後局數0：3，但這名46歲英國球手連續6局「起break」，第3節又打出兩棒破百，終以17：11擊敗希堅斯，他在賽後表示自覺一直勝券在握：「我只需保持節奏，把握機會搶下勝利。」過去7次入決賽，奧蘇利雲6次封王，僅於2014年不敵施比，晉級後有機會追平「桌球皇帝」亨特利的奪冠次數，亦有望改寫自己保持的三大賽及排名賽冠軍紀錄，同時爭取成為最年長的世界冠軍。

不過，「火箭」以平常心看待今次決賽，只希望與特林普合力打一場精彩比賽，「比起冠軍，我更想得到經驗和享受球賽。如果我和特林普能打出各自80%水準，比賽將會非常精彩」。

而32歲的特林普在4強面對威廉斯，力戰追至局數16：16平手，決勝局更把握威廉斯打失藍波的機會，以69：34逆轉取勝，第三度打入決賽，爭取繼2019年後再登頂，若取勝甚至可取代奧蘇利雲，登上世界一哥寶座。威廉斯今屆16次打出一棒破百，追平亨特利的世界賽紀錄，昨日落後下獲現場球迷打氣。受壓的特林普表示晉級後鬆一口氣，自信狀態接近頂峰，有力衝冠。