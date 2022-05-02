曼城派4蛋凱旋 哥迪奧拿勢續約助簽夏蘭特

愛華頓連續4季主場挫車路士搶分

諾域治負維拉提前4輪降班

車路士隊長艾斯派古達下半場接戰1分鐘解圍失誤，被愛華頓前鋒李察利臣截得皮球射入，以0：1敗北。熱刺的孫興慜則先在上半場助攻哈利卡尼，後於60及79分鐘建功，以3：1挫李斯特城，領前曼聯6分。諾域治前晚作客以0：2負阿士東維拉後，落後列斯聯13分，提早4輪篤定降班，而般尼作客以2：1挫屈福特後與列斯聯同分。

另外，曼城的菲爾科頓先後在13和78分鐘，助攻洛迪卡斯簡迪及加比爾捷西斯，加上尼敦阿基和費蘭甸奴分別於54分鐘和補時建功，令列斯聯慘吞4蛋後續只得34分。曼城賽後34戰83分，多利物浦1分。哥迪奧拿說：「己隊餘下4輪握有爭標主導權，絕對知道若失分就會失冠。」

據報哥迪奧拿承諾續約曼城至2025年，有延長合約1年的附加條款，若最終成事，他將可在未來4季，與日前續約利物浦至2026年的領隊高普繼續交手。哥帥確認留隊的消息，已被解讀為夏蘭特今夏來投的有利因素。