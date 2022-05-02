張紹衡測試賽膺成年組欄王 毋懼與師兄爭入亞運

張靜嵐跳高封后 續衝亞運席位

一班運動員昨在頻密雨勢下作戰，首次出戰成年組男子110米欄的張紹衡，以14.51秒率先衝線，以0.27秒優勢力壓呂俊人奪冠。這名20歲小將自去年8月世青賽後苦無比賽機會，疫下未能到運動場和健身室練習，故尚算滿意今仗成績，「趁5月還有3場比賽，希望每場進步，達標去亞運」。從U20的0.990米欄高，轉為成年組1.067米欄，張紹衡自信身高1.78米有一定優勢，希望提升跑速，將個人最佳成績推快至14秒內。東京奧運代表陳仲泓、較年輕的張宏峰及王珞僖近年彈起，張紹衡相信成年組競爭會更大，於是在上月申請轉任全職運動員，「剛升上成年組，對手年齡層廣，難度更大，但希望我能以挑戰者身分，挑戰一班師兄，遇強愈強」。而盛楚殷在女子100米欄跑出14.68秒，以0.22秒力壓廖海茵稱后。

田項方面，張靜嵐在女子跳高躍過1.75米，力壓鍾慧欣奪冠，去年全運後轉全職的她表示，將於本月盡力衝擊亞運資格。本月8日踏入21歲的她，有機會在「田徑系列賽一」過生日，她盼跳過1.80米當作生日禮物。杜婉筠勇奪女子鐵餅和鉛球雙冠，馬嘉豪則於男子跳遠以7.18米封王。