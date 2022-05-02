江旻憓大獎賽反負16強止步 張家朗世盃領軍 團體賽第9畢業

江旻憓首仗「內訌」挫連翊希

港隊重劍一姐江旻憓挾世界排名直入大獎賽正賽，昨午於64強遇上經外圍賽晉級的隊友連翊希，先以15：9贏出這場港隊「內訌」。她其後再以陣中最後希望身分，以15：5大炒德國隊劍手晉級16強。不過，面對排名低30位的美國隊劍手Katharine Holmes，這名港將斷送領先兩劍的優勢，被追近至5：4後表現大跌「watt」，終以13：14反負出局，連同3月的大獎賽，連續兩站16強止步，兩周後轉戰阿聯酋舉行的世界盃。

而世界一哥兼東京奧運冠軍張家朗，昨同一時間在保加利亞領軍出戰男子花劍世界盃普羅夫迪夫站，但他與崔浩然及蔡俊彥在團體賽16強，以 39：45爆冷不敵烏克蘭隊，只能轉戰名次賽。港隊緊接收起張家朗，由蔡俊彥、崔浩然伙吳諾弘出擊，先以45：32大勝以色列隊，再以45：38擊敗英國隊，壓軸一仗再換入張家朗頂替吳諾弘，終以 45：26大勝西班牙隊，以第9名完成今站。

港女團花劍世盃16強出局

女子花劍港隊在德國舉行的世界盃陶伯比紹夫斯海姆站，由鄭曉為、符妤名和關渝澄領軍出戰團體賽，16強力戰下以41：45憾負韓國隊。