兩落後拒投降 傑志闖16強寫歷史 丹恩奴域巴爾拿建功逼和神戶 朱志光促亞冠淘汰賽再爭佳績

傑志在這場「生死戰」只要保持不敗，將成東亞區5組3支最佳次名之一出線16強，球隊沿用首兩仗正選陣容，港將安永佳復任正選；神戶賽前篤定出線下，相比首輪以2：1挫傑志的正選輪換近半隊，有5個變動，包括3名國腳級主力大迫勇也、酒井高德及剛傷癒的武藤嘉紀先列後備。

巴爾拿補時頭槌當救世主

傑志上半場多達11次攻門，射手「黑山伊巴」丹恩奴域多次射門均被神戶門將前川黛也接實。藍鳥戰至44分鐘失12碼，球證指巴爾拿在禁區內令連干哥利亞倒地，這名巴西籍翼鋒親自操刀得手。傑志落後僅兩分鐘，藉敵衛大崎玲央禁區內犯手球博得12碼，丹恩奴域主射中鵠，攻入今屆第2球及亞冠個人歷來第42球，上半場補時戲劇性扳平1：1。

神戶於下半場中段換入大迫勇也及武藤嘉紀加強攻力，藍鳥亦換入老將黃洋及唐建文將士用命抵禦攻勢，結果87分鐘被武藤嘉紀頭槌破網。正當以為再次雖敗猶榮，巴爾拿於91分鐘頂入角球，即使他之後兩黃一紅被逐，傑志仍保持2：2和局各得一分。

神戶在J組4戰8分不敗成首名，傑志4戰2勝1和1負7分排次名，於最佳次名形勢上，以7分及+1得失球，力壓G組的墨爾本城及I組的川崎前鋒，成為最佳次名之一晉身16強，暫定8月中面對G組首名的泰國班霸巴吞聯。

料8月出戰16強鬥巴吞聯

傑志總教練朱志光笑言兩度落後再追平，「死好多細胞」，猶幸麾下未有放棄，值得取分晉級。他續道，球隊為亞冠來泰國備戰了兩個月，球員付出毋庸置疑，認為出線關鍵在眾志成城，也有賴球會提早一個月離港集訓，以及簽入在賽事表現出色的亞援明加索夫，「傑志曾訂下要做亞洲賽常客的願景，如今總算逐步達成，希望球隊要再進步，才可在淘汰賽爭佳績」。

傑志會長伍健笑言參加今屆亞冠如坐過山車，遇到不少阻滯，透露抵埗後有多名職球員確診，但總算克服逆境，港將羅梓駿也稱「一世都會記住今屆亞冠經歷」。

傑志於2015年起出戰多屆亞冠外圍賽止步，於2018年首度直入分組賽，6戰1勝5負得3分排包尾，惟憑鄭展龍的入球，在香港大球場以1：0絕殺日職的柏雷素爾，收穫亞冠首勝。上屆亞冠再改制增參賽隊數，加上疫下朝鮮球會退賽等因素，傑志闊別兩屆再闖分組賽，6戰11分排次名，僅以1個得失球差無緣成其一最佳次名，惟當時已是香港球隊在這項亞洲最高級別球會盃賽的最佳成績。今屆傑志於泰國再戰分組賽，第三度出戰分組賽終成亞冠自2002年改制後，首支進軍淘汰賽階段的香港球隊。