體壇快訊：港草滾隊世界賽摘銀

拉度簡露馬德里賽過關

19歲英籍網球新星拉度簡露昨於馬德里公開賽，以直落兩盤橫掃捷克籍的馬天高娃，次盤更向對手派蛋，輕鬆打入女單32強，將與烏克蘭籍的高絲蒂沃爭入16強。高絲蒂沃昨向美媒表示，因俄羅斯入侵家鄉而大受困擾，近數周尋求心理治療師協助，情况得以改善。

威廉斯世界賽4強暫落後

桌球世界賽4強昨續於英國上演，47歲威爾斯球手威廉斯面對年輕15歲的特林普，戰畢首兩節原本落後局數5：11，但昨在第3節大反擊，連續打出一棒破百及4次一棒「50+」，追至落後局數11：13。另一場4強，「火箭」奧蘇利雲則以局數15：9領先希堅斯。

李梓嘉亞洲賽決戰祖拿坦

被譽為李宗偉接班人的馬來西亞隊新星李梓嘉，昨於羽毛球亞洲賽以局數21：11、21：19，勇挫中國隊的翁泓陽躋身男單決賽，將鬥掃走印尼隊同鄉的祖拿坦。應屆世界冠軍、日本隊的山口茜在女單4強擊敗印度隊的仙杜胡，將與爆冷淘汰安洗瑩的中國隊小將王祉怡爭后。