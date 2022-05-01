北倫敦雙雄分途續迎爭四戰 沙卡復出勢助廠兵扑鎚

熱刺落後阿仙奴兩分 迎李城不容有失

傳曼聯斟加雲菲臘斯 轉會總監請辭

阿仙奴翼鋒布卡約沙卡上周對曼聯傷出，但已無大礙，今仗料續獲正選；「鎚仔幫」有周中歐霸4強後顧，迪格蘭賴斯、查洛保雲等主力或獲輪休，中堅奇治戴臣則須停賽。而熱刺少第4的阿仙奴兩分，面對要兼顧歐協聯4強的李城，誓擺脫兩場不勝重返勝軌。後衛利古朗今仗因肌肉問題續缺陣，上仗出任左翼衛的賴恩施斯隆勢繼續擔正；李城各賽事4場不勝，上周五對羅馬頭部受傷的卡斯泰尼證實無恙，此戰如常候命。

此外，曼聯轉會總監馬特祖治據報已請辭，結束8年「紅魔」生涯。體育網站The Athletic指，他在球會過去數月經歷連番人事變動後已思考去留，當中執行副主席艾活華特今年2月離職成為關鍵。祖治將待辭職通知期完結後離任，其間不參與球會今夏的轉會談判事宜。

曼聯亦被指今夏有意以6000萬鎊（約5.92億港元），從死敵列斯聯羅致加雲菲臘斯。這名英格蘭國腳據報不願背叛母會改投紅魔，但列斯聯若未能對方達成續約，或仍會考慮曼聯報價。