紅軍驚險捕鵲續走爭冠路 金牌經理人拉奧拿病逝 生前主理普巴夏蘭特轉會

「紅軍」上周中戰畢歐聯4強首回合，主帥高普昨將沙拿、堤亞高艾簡達拿等主力先列後備，鋒線由沙迪奧文尼、路爾斯戴亞斯及迪亞高祖達擔正。利物浦在19分鐘，由拿比基達與迪亞高祖達「撞牆」配合後，殺入禁區扭過門將射入，紐卡素球員投訴對手占士米拿犯規在先，但球證維持入球有效判決。主隊前鋒米基爾阿米朗其後將皮球送入網窩，但越位在先被判無效。利物浦全場掌控近八成控球率，但下半場未能再添進帳，仍在聯賽錄得三連勝；紐卡素則在2022年首次於聯賽主場輸波。

拿比基達早段建功奠勝

家人稱拉奧拿為生命搏鬥到最後

另外，金牌經理人拉奧拿的家人昨晚在社交網宣布，拉奧拿因病離世，悼文寫道他為生命奮戰到最後，如同在轉會窗上為球員爭取一樣，親人會為他而自豪。54歲的拉奧拿於今年1月因肺病病情嚴重，曾入院深切治療部，但當時只稱是例行檢查，意媒上周曾誤傳其死訊，其後引述醫生稱他在醫院情况危殆。

拉奧拿於意大利出生，持有意大利及荷蘭雙重國籍，從轉會費索取高昂經理人佣金，有球壇吸血鬼之稱。除了伊巴謙莫域、普巴及艾寧夏蘭特，他負責主理轉會的球星還有基安盧基當拿隆馬及馬高華拉堤等意大利國腳，其中普巴及夏蘭特今夏均盛傳轉會。

此外，車路士今晚作客深陷降班漩渦的愛華頓。「藍戰士」易手在即，經營化工公司英力士的英國首富列基夫，在截止報價前突然出價求購，列基夫本身為曼聯球迷，目前身兼法甲球隊尼斯班主。然而英國《每日郵報》報道，以美籍商人保亞利為首的合伙財團暫在收購戰中佔先，有望以35億鎊（約345億港元）完成交易。至於NBA的波士頓塞爾特人班主柏魯加的報價，據報已遭車路士拒絕。

愛華頓領隊林柏特去年初遭車路士辭退後，今首度領軍作客史丹福橋。他強調即使球隊不幸降班，來季仍希望隨隊征戰英冠，「我熱愛這份工作，我在此獲得球迷熱烈歡迎，盼能協助球會重返原本屬於的位置。若球會需要我，我願意一直留在這裏」。他又確認對上兩仗缺陣的射手卡維特利雲，今仗可重返陣中。