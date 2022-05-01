港田徑賽重啟 港將備戰爭入亞運

梁筠宜陳佩琦染疫後復出

藉測試賽提升狀態

本地體壇因年初爆發第五波疫情而停擺，田徑賽昨早終復辦。選手須先接受深喉唾液測試，以及在昨早提交快速測試陰性結果才可參賽。梁筠宜於女子100米跑以12.37秒稱后，江俊琪和林穎彤分奪亞、季軍，而陳佩琦以12.61秒排第4。雖然跟個人最佳成績（PB）的12.03秒仍有距離，但於3月確診的梁筠宜稱備戰時間短，成績可接受。去年7月轉任全職運動員的她說：「今季身體狀况較好，原本希望5月底突破PB，跑到11秒尾，但第一槍只跑12.38秒，現時以重拾狀態為主，不會把目標訂得太高。」

香港田總透過一連3仗作杭州亞運選拔參考，兩個月前曾染疫的陳佩琦希望跟梁筠宜爭取出戰4x100米接力。二人將留港備戰，若世界大學生運動會如期在6月舉辦，梁筠宜亦會參賽。至於李康傑在男子100米跑出10.79秒，以0.03秒之差力壓石錦程封王。已重返教師行列的長跑好手屈旨盈則於女子5000米跑出18分18.40秒奪冠，將PB推前1秒。