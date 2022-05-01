傑志今誓寫亞冠晉級歷史 鬥神戶不敗即闖16強 巴爾拿：為港球迷而戰

傑志vs.神戶勝利船 港台電視31台 晚上19：00直播

傑志上仗反勝清萊聯，於亞冠J組3戰兩勝6分鎖定首兩名，今晚煞科戰面對手握7分的神戶勝利船爭首名。神戶首輪以2：1挫補時由艾力士「破蛋」的藍鳥。東亞區5組3個最佳次名晉級形勢上，經過昨晚其中3組最後一輪賽果，日職冠軍川崎前鋒在I組以1：0小勝廣州隊升次名，但因最佳次名要扣除對榜尾兩仗分數，川崎前鋒只得5分出局。傑志截至昨晚以6分及+1得失球暫排第3，剛好於3支最佳次名出線範圍內，今仗只要打和神戶即鎖定成最佳次名之一，但一旦落敗將被同分及同得失球差的G組次名墨爾本城趕過而出局。

朱志光提醒麾下雖不敗即出線，但要如常專注備戰，「無論賽前其他組賽果如何，每場亞冠都重要，今場更不例外」。他承認面對日職球隊神戶必須踢得穩陣，「但穩陣得來又要嘗試爭取入球，做好防守等待機會」。港足前鋒安永佳或復任正選，加強前場高波優勢。

多隊爭最佳次名 朱志光促專注備戰

神戶輪空5天 篤定晉級拒留力

傑志在上屆亞冠J組，以3勝2和1負得11分排次名，最終僅以1個得失球差無緣成最佳次名之一而止步。為藍鳥連戰兩屆的中場巴爾拿稱，明白今仗對香港球迷以至香港足球的重要性，他說：「對我和家人都一樣，球員會百分百努力付出，嘗試創造晉級歷史。球隊用了很長時間準備今屆亞冠，不能再錯失機會，捲土重來不是志在只踢數場分組賽，而是爭取出線以證球員水平。」

神戶上仗輪空有5天時間備戰，雖已提早確定晉級，但主帥洛天拿及日本國腳酒井高德均強調，會以勝仗收官及保持小組首名出線為目標。F組另一仗，馬超冠軍柔佛新山以2：1絕殺蔚山現代奪首名後，首闖亞冠16強；廣州隊不敵川崎前鋒後，連續兩屆亞冠分組賽皆6戰全敗。