肥安打造獨門皇馬 領軍別具一格 播種成就賓施馬

皇家馬德里vs.愛斯賓奴 now632台 晚上22：15直播

說皇馬屬爭標分子沒錯，事實上怎可能不是呢？然而正如巴塞隆拿早非「地上最強」，繼續叫皇馬做「銀河艦隊」亦恐怕值得斟酌，畢竟此名源自昔時組軍政策，惟隨着FFP等條例引入令揈錢受掣肘，近兩三年更因疫情及翻新球場，有點食老本意味，增兵方針改成側重相對廉價的新秀與自由身好手。像去夏的阿拉巴及季後即將免費來投的魯迪格，均屬精明之選。這種平實而具質素的多面手，放在任何一隊都不會不合用，何况肥安本就堪稱懂得用好大牌的專家。

戰術懂變通 斟魯迪格精明

輪換少不利兼顧戰線

實話實說，阿拉巴司職中堅，純粹依照他於拜仁慕尼黑被費歷克改造而已，可是皇馬絕非採取超高位防線，反而較多陣地戰縮後，卻無礙阿拉巴維持攻守兼備的上佳發揮。由此再度引證肥安精於順勢而行，總找得出可以容納最多球星而不失平衡的陣式。要數過去代表作，一為治好車路士波歷克無法跟林柏特共存之頑疾，二為上次執教皇馬時用盡迪馬利亞的工兵潛能及賓施馬的輔助角色，而後者猶似肥安播下種子待至今季收成。

不妨大膽言之，賓施馬全賴當年替C朗抬轎的日子磨礪，方能成就刻下八面玲瓏勁過蜘蛛俠的Uncle Ben，即使講不上單天保至尊，但打救皇馬及肥安的畫面確實老是常出現。不過，倒轉角度，皇馬目前在西甲尚欠一分即稱霸，以至歐聯殺入四強，同樣並非確切反映真正演出水平。先論歐聯吧，隨手舉例，拆車的首回合，防守部署得宜和執行紀律出色，卻也得對手送大禮；次回合遇上車仔RLC奇人奇招，肥安便一副躺平樣，等死之際偏偏又憑老鬼從地府拉番上來。

此類magic moment個人能力閃現，頻率異常地高，連偶然性拉勻計比淘汰賽較低的聯賽也不例外，讓皇馬的積分遠超合理範圍，根據xG只跟巴塞叮噹馬頭甚至略遜半籌，正常預期下屆充其量有得爭而難求複製拋離之姿。另一隱憂乃肥安的用兵之道，所謂盡量容納球星，不代表全部有得踢，正選陣容不喜大變常變，副作用彰彰甚明，除了輪換較少不利兼顧所有戰線，高峰過後翌季顯著回落亦有例可循。

料留力歐聯 副選勢領銜提早封王

老將多、冗員多，很自然想到換血、大換血，惟上面已述，問題不在於主觀願望，而是客觀條件。麥巴比、夏蘭特、普巴乜乜乜，冇米粥煲了多久？放下奢談，持續發展靠廢子，廢子上位靠自己，今天聽聞是好機會，皇馬後衛傷停滿營，並需留力周中歐聯生死戰。一眾副車倘若僅做到恰如其分，遭舊日艦隊棄卒R.D.T.攻陷、遭愛斯賓奴雙殺，那就……要等睇武磊揚威班拿貝而回嗎？

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。