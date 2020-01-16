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2022年4月30日星期六
傑志挫清萊聯保出線希望 港腳艾力士羅梓駿居功 明鬥神戶爭首名
高普續約紅軍至2026年 稱決定容易 勢寫半世紀執教年期紀錄
C朗建功助曼聯逼和車路士 蘭歷克信換帥後續任要角
韋斯咸先負法蘭克福 莫耶斯盼下回扭轉敗局
厄瓜多爾國腳惹外勞風波 足總會長闢謠 傳出生證明屬離世胞弟
足壇快遞：烏克蘭友賽慕軍備戰世盃外
SAT周六體育直播賽程
肥安打造獨門皇馬 領軍別具一格 播種成就賓施馬
CP3領太陽擒鵝 次圈遇獨行俠
體壇快訊：碧加違破產法判監兩年半
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【明報專訊】（請看附圖）
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傑志挫清萊聯保出線希望 港腳艾力士羅梓駿居功 明鬥神戶爭首名
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