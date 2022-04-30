C朗建功助曼聯逼和車路士 蘭歷克信換帥後續任要角

曼聯在奧脫福球場出戰僅得35%控球率，被「藍戰士」攻門多達21次，包括60分鐘被左閘馬高斯阿朗素窩利開紀錄，C朗於兩分鐘後撞射扳平，在蘭歷克與杜曹的師徒對決終和氣收場。C朗今季英超累積17球，對前五球隊轟8球，是他英超生涯首射破車路士大門。蘭歷克認為，在37歲仍踢出如此表現並不常見，更稱：「如果C朗能續有這表現，我相信他在球隊仍可擔任重要角色。」紅魔再失分後，多踢兩場落後第4的阿仙奴5分，若餘下3輪未能全勝，便會創下隊史英超最低分一季。

蘭歷克來季接掌奧地利

傳艾巴莫域要求買家加碼

此外，蘭歷克昨落實完季後將執教奧地利隊，簽約兩年，他稱會同時履行在曼聯兩年顧問工作，兼任兩職。另已延長保釋期、被控涉強姦前女友等4項控罪的格連活特，據報將於6月中應訊。

另英媒指仍在賣盤的車路士班主艾巴莫域，已要求潛在買家報價額外支付多5億鎊（約48.9億港元），讓他投放更多資金到慈善基金，支援俄烏衝突受難者。