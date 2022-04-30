高普續約紅軍至2026年 稱決定容易 勢寫半世紀執教年期紀錄

沙拿再膺FWA年度最佳

利物浦日前在歐聯4首回合主場以2：0挫維拉利爾後，盛傳高普將放棄2024年約滿後離隊的決定，結果昨晨與會方水到渠成，與副手連達斯等續約至2026年6月。若高普未來4年沒有離隊，便可成為1959至74年的辛奇利後，執教「紅軍」最長時間的主帥。

高普說：「球會領導人都驟焦球隊成績，有助我們繼續在最高水平上競爭。當高層們向我提出續約的可能性後，我不需多久就首肯了」。另外， FWA年度最佳球員選舉揭盅，2018年得主穆罕默德沙拿以48%票數當選，綽號「埃及美斯」的他今季各項賽事入30球和交出14次助攻。

今領軍鬥鵲續爭英超錦標

紅軍今晚在英超頭場作客「喜鵲」紐卡素，僅前鋒羅拔圖法明奴因傷避戰，而領前1分的一哥曼城，明晨出征尾五的列斯聯，則有後衛基爾獲加及史東斯因傷缺陣，但日前在歐聯停賽的右閘祖奧簡斯路料復出，列斯聯則有翼鋒森馬維爾因傷提早收咧。

護級戰方面， 尾二的屈福特迎戰領前9分的尾四球隊般尼若敗陣，而包尾的諾域治同時又作客敗走阿士東維拉，便會率先降班。