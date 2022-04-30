傑志挫清萊聯保出線希望 港腳艾力士羅梓駿居功 明鬥神戶爭首名

傑志輪空8天再戰，在J組第3仗再遇首戰以一球擊敗的泰甲球隊清萊聯，基本沿用首兩仗正選陣容，唯一變動由鄭展龍取代安永佳。賽事因大雨順延一小時舉行，開賽後雙方均受草地積水影響進攻。傑志開賽即搶攻，但完半場前反被清萊開紀錄，中堅謝家強禁區內犯規被罰12碼，清萊聯隊長彼迪威主射破網。

傑志半場落後一球，下半場換入艾力士即顯作用，先在55分鐘於禁區頂勁射掛網扳平，連續兩仗亞冠後備建功。這名33歲入籍兵再於70分鐘助反超前，在角球攻勢施「虎尾腳」射中柱，造就「黑山伊巴」丹恩奴域頭槌補中，反先2：1，這名40歲亞冠歷來神射手今屆開齋後，累積41個亞冠入球。清萊及後追平2：2，藍鳥於81分鐘憑反擊奠勝，丹恩射門被門將撲出不遠，羅梓駿門前補射建功，險勝3：2「雙殺」清萊聯。

朱sir Plan B奏效 笑言手握說明書

羅梓憶上屆遺憾 信反勝提升士氣

朱志光稱完半場失球後，換邊後立即啟動「Plan B」換入艾力士，結果不負所託，笑言愛將總能做球隊「及時雨」，「他數年前在亞冠外圍賽對河內FC入球，又多次於本地盃賽決賽建功助捧盃。他踢法相對飄忽，但優點正是對手不知他想點。90分鐘比賽要留一手，他踢正選或無這樣效果」。艾力士也稱恩師總會給最好建議。

25歲港腳羅梓駿在3場亞冠均踢正選右翼，表現出色昨仗更入球奠勝。朱志光稱「羅梓」在傑志及港足累積愈多國際賽經驗，表現漸趨成熟，「閱讀比賽等能力都有提升，比以前踢得更放膽」。羅梓稱落後時想起上屆亞冠出局的遺憾，他說：「唔想再重複遺憾，今次咬緊牙關出盡力。入球後即諗起當年在觀眾席見證鄭展龍亞冠入波時感受，如今並肩作戰輪到我入波，有如當年激動，反勝亦大大提升士氣」。

3戰6分續居次 出線機會大

傑志3戰6分鎖定J組首兩名，清萊4戰1分包尾。藍鳥明晚7時最後一戰對7分的神戶勝利船爭榜首，若保持不敗很大機會成東亞區3支最佳次名之一晉級。F組的FC大邱今晚對獅城水手若打和變次名，藍鳥將提早出線；相反獅城取勝反奪次名時，若同分便要跟傑志計算得失球差。