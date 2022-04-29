體壇快訊：柔佛輕取廣州 明撼蔚山爭首名

施維雅達傷退馬德里網賽

波蘭籍的世界一姐施維雅達昨宣布，因肩傷退出昨日開打的馬德里網球公開賽。20歲的她上周六連續4站奪冠，昨透露上月在邁阿密公開賽，手臂位置已感不適，最終決定小休調整狀態，準備下月在法國公開賽爭取重奪這項泥地大滿貫。

F1兩總監染疫難主持美國站

世界一級方程式賽車（F1）下周末展開美國站，但英國廣播公司等傳媒報道，兩名賽事總監Niels Wittich及Eduardo Freitas均感染新冠病毒，若未能在出發前檢測轉為陰性，將無法入境美國主持賽事。國際汽聯表示除非涉及辦賽事項，否則不會透露工作人員的健康情况。

西班牙車手擺烏龍賀「奪冠」炒車

34歲西班牙籍單車手派迪斯前天出戰環希臘賽，衝線時振臂慶祝，不但向後傾炒車跌坐地上，其後更驚覺新西蘭的基特早在1分46秒前衝線，他其實只獲分站亞軍。派迪斯透過Caja Rural車隊發聲明解釋，表示對前面狀况沒太多資訊，溝通出錯是擺烏龍主因。