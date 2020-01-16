普帥保證麥巴比留效PSG 今夏勢大換血 尼馬標價7.5億

PSG周日於聯賽主場賽和朗斯，提前4輪鎖定近10季第8項法甲錦標。然而這支豪門今季於歐聯及法國盃均於16強出局，引發球會管理層不滿，擬提前為下季制訂組軍計劃。球隊面臨大地震，盛傳帥位不保的普捷天奴昨出席賽前記者會時，相信下季將繼續留效，「我與高層一直保持聯繫，大家關係良好，所有人為現在奮鬥，但也不忘展望將來。就目前而言，我100%認為下季會與麥巴比繼續留效，這是我現在的感覺。」

普帥自身帥位不穩

法名宿柏賓籲麥巴比隨心決定前程

同樣盛傳加盟皇家馬德里的基利安麥巴比，總監李安納度日前稱這名23歲法國國腳仍考慮前途，相信對方很大機會留隊。曾奪金球獎的法國隊名將柏賓，建議後輩隨自己意願選擇，「若我是他的話，會跟隨自己夢想決定前程。若這是他想去的地方便應該加盟，你不應違背夢想」。柏賓又稱曾在出戰慈善賽時與麥巴比父親見面，並說「若他（麥巴比）想去皇馬便去，否則你會終身抱憾」。

法媒料PSG放售7至8人

法國《隊報》報道，PSG正計劃出售7至8名球員，包括中場達斯拿、里安度柏利迪斯及後衛泰路基拿、古沙華勢遭拋售。其中達斯拿據報獲利華古遜等德甲球隊青睞，柏利迪斯則獲銳意重奪意甲的祖雲達斯斟介。不時遭球迷柴台的尼馬，亦恐難以繼續留效，天空體育稱PSG為這名巴西球星標價9000萬歐元（約7.5億港元）。與球會尚有3年合約的尼馬，2017年以近2.2億歐元轉會費從巴塞隆拿加盟，意味PSG勢需「蝕讓」。尼馬今年1月冬季轉會窗被指獲紐卡素青睞，據報「喜鵲」仍有意收購。

（法甲消息）