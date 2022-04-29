門將罕見犯錯 國米負博軍「失首」

國米原定今年1月與博洛尼亞交手，但因主隊多名球員染疫而押後作賽。客軍門將漢丹洛域今仗因背部受傷未能上陣，改由今季意甲首次上陣的羅馬尼亞籍門將拉度把關。「藍黑軍團」開賽僅3分鐘由比列錫建功，創下隊史第二快入球，但博洛尼亞在28分鐘憑倒戈的射手阿拿奧杜域入球扳平。戰至81分鐘，比列錫拋界外球予隊友，後衛迪維積及門將拉度均未有為意，皮球慢慢滾向龍門，被無人看管的尼高拿辛桑尼輕鬆破網，終令「藍黑軍團」以1：2飲恨。

國米賽後34戰得72分，以兩分落後榜首的宿敵AC米蘭居次。犯錯的拉度賽後激動落淚，杜費斯等隊友上前安慰，並阻擋鏡頭保護這名24歲門將。「細恩」賽後說：「賽果令人懊惱，我們不能再自主命運，餘下4仗只能盡力取勝。拉度在操練中表現出色，今天的失誤是不幸，他的前途仍一片光明。」

傳與熱刺馬體會爭戴巴拿

另外，拒與祖雲達斯續約的阿根廷國腳保羅戴巴拿，早前落實於季後以自由身離隊。英國《每日郵報》稱，國米以年薪500萬鎊（約4916萬港元）斟介這名28歲射手，比其現有合約少50萬鎊，包括熱刺及馬德里體育會等亦有意加入爭奪。