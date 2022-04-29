金牌經理人拉奧拿病危 客戶包括夏蘭特普巴 意媒誤傳死訊

高額抽佣聞名 號稱球壇吸血鬼

報道稱，拉奧拿於今年1月因肺病病情嚴重，曾入院深切治療部。拉奧拿於1967年在意大利出生，持有意大利及荷蘭雙重國籍，經常高調透露旗下球員去向，又往往從轉會費索取高昂經理人佣金，有球壇吸血鬼之稱。除了伊巴謙莫域、普巴及夏蘭特，其客戶球星還有基安盧基當拿隆馬及馬高華拉堤等意大利國腳，其中普巴及夏蘭特今夏均盛傳將轉會。

而曼聯落實坦夏格下季出任領隊後，「紅魔」傳奇教頭費格遜昨首就此開腔，他說：「現在需要有人來好好管理球隊，我希望他能做得好。」曾執教紅魔兩年半、現任羅馬主帥摩連奴，則拒向坦夏格給予建議。曼聯看守領隊蘭歷克稱，下季轉任顧問後準備好輔助坦夏格，建議下季隊長人選由球員互選產生。英國《郵報》稱隊長哈利馬古尼膝傷不輕，餘下3場聯賽都難以上陣，或提早收咧。

此外，曼聯前帥蘇斯克查近日現身紅魔女足U21賽事，見證19歲女兒入球助贏得女足青年聯賽冠軍。另紅魔昨落實今夏亞洲之旅再加一站，將於7月23日到澳洲珀斯友賽另一英超隊阿士東維拉。