紅軍破艇決賽在望 文尼平非洲兵紀錄 高普稱奪冠始談金球獎

利物浦此役佔盡優勢，但至53分鐘才藉維拉利爾後衛佩華斯艾斯杜比倫擺烏龍打開紀錄。133秒後，「紅軍」前鋒穆罕默德沙拿直線交沙迪奧文尼射成2：0完場。這是紅軍今季第9場歐聯勝仗，亦刷新隊史單季勝仗紀錄，高普歷來在歐聯4強主場4戰全勝，看齊意大利籍名帥納比及德國籍教練希斯菲特。

利物浦4強首仗先派兩蛋

文尼總入球睇齊杜奧巴

塞內加爾國腳文尼在歐聯淘汰賽累計入14球，追平科特迪瓦隊名宿杜奧巴的非洲兵紀錄，不同之處是文尼只需25場便達標，杜奧巴則要46場。另外，沙拿今季歐聯首次交出助攻，與文尼追平在歐聯累積7次炮製入球紀錄。沙拿與另一紅軍隊友羅拔圖法明奴，以及曼聯名宿朗尼和傑斯組合，亦曾七度合作製造入球。

文尼今季在歐聯、英超和英格蘭足總盃共斬獲20球，當中6球是在本月取得，高普稱麾下入球增多，是由於翼鋒路爾斯戴亞斯於年初加盟後，球隊調整了進攻戰術，主要變更是以往多負責側擊的文尼移中攻堅。

高普說：「無論司職前鋒或翼鋒或需墮後一點，文尼都表現稱職，他是世界級球員，而且願意奉獻球隊。我亦喜歡以迪亞高祖達或羅拔圖法明奴踢前鋒，若他們在陣，文尼也可踢回翼鋒，所以球員位置是可靈活變動的。」

高普被追問文尼成金球獎候選人大熱，他回應道：「我對這件事毫無頭緒。歷史告訴我們，獲得金球獎的球員必須贏得一些重要錦標。如果你不是美斯或Ｃ朗，便最好協助利物浦贏得歐聯冠軍。」高普又欣賞紅軍的比賽方式和攻守之勢，「上半場確是表現不錯卻無入球，下半場保持專注力下終於入了兩球，我們次回合必須重複此役的表現，維持100%的作戰精神」。他強調維拉利爾組織力很強，次回合定必是硬仗。惟紅軍的有利數據是，此前13場歐聯淘汰賽首回合勝出的話，最終能悉數過關。

艾馬利盼次回合領軍創造驚喜

維拉利爾全場只曾有1次不中框攻門，但教練艾馬利稱已踢出部署。他說：「我軍上半場防守得很好，卻未能製造叩關機會，利物浦則有兩至三次攻門。輸0：2固然並非好賽果，但作客晏菲路球場都算不錯了。我們夢想次回合在主場製造驚喜，但亦明白下次或比這仗更難打。」