明加索夫誓證土庫曼實力 歐戰經驗融入傑志 再鬥清萊聯爭亞冠出線機會

清萊聯vs.傑志 - 港台電視31台 晚上22：00直播

傑志在J組首仗憑明加索夫的入球，以1：0小勝清萊聯，兩隊相隔11日再碰頭。今屆亞冠改制不限註冊外援，傑志總教練朱志光在首兩場分組賽的亞援席位，均起用這名土庫曼隊現役國腳，作為頭號球星「黑山伊巴」丹恩奴域外的另一入球利器。父親是土庫曼前國腳，明加索夫6歲開始踢波，18歲展開10年外流歐洲的旅程，先後到拉脫維亞及捷克落班，包括加盟捷克勁旅布拉格斯拉維亞。其間他曾出戰兩屆歐聯及5屆歐霸外圍賽，上陣14場及兩度於歐霸外入球。

極速適應踢法 與丹恩奴域投契

暱稱Mingi的明加索夫受訪時透露，童年熱愛意大利足球，視意軍名宿迪比亞路為偶像，亦因喜歡踢快速反擊，很快適應傑志於亞洲賽主守的踢法，加盟逾一個月已跟不少隊友熟絡。他說：「我喜歡在傑志的一切，每日得到隊友支援。我跟丹恩奴域有共同朋友，亦理解他的母語，所以能更好地溝通。」傑志總教練朱志光形容，Mingi雖較文靜，但在比賽執行教練指示的能力強。首兩場亞冠，他非出任慣常的翼鋒位置，而是客串正中場，連當事人也笑言自2013年後再沒踢過這位置，但作用獲朱志光肯定。

首戰亞冠即入球 欲亮相港超

Mingi今屆亞冠首仗即建功後，今晚續爭取攻破清萊聯大門。他提及長時間在歐洲落班，讓捷克等地球迷認識祖國後，期望首戰亞冠能展示土庫曼球員的實力。他亦關注首戰亞冠的土庫曼球隊阿哈爾，該隊在C組雖以4分排榜尾，但昨在煞科戰取得亞冠首勝，為此感高興。他完成亞冠分組賽後將向土庫曼隊報到，備戰6月舉行的亞洲盃外圍賽E組。簽約傑志一年的他稱，期待下季可在港超亮相，在球場與香港球迷見面。

輪空8日再出擊 朱志光促保持鬥志

亞冠J組形勢方面，日職的神戶勝利船3戰7分排榜首，清萊聯3戰1分肯定無望首名。傑志兩戰3分排次席，未來兩仗要爭東亞區5組3支最佳次名晉身16強，再鬥清萊聯不容有失。相比對手將要7日內踢第3仗，藍鳥因同組的上海海港退賽輪空8天可作恢復，但朱志光提醒麾下，絕不能因曾擊敗對方而掉以輕心，「要保持上次對壘踢出的專注和鬥志」。預計傑志正選陣容變化不大，但入籍翼鋒蘇沙於訓練拉傷大腿肌肉將缺陣。

（亞冠消息）