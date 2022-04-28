溫網不設防疫限制 一哥佐高域誓衛冕

費達拿10月家鄉巴素爾復出

拿度下周返鄉打馬德里賽

溫網在2020年因疫情取消，去年復辦亦限制入場觀眾數目。由於新冠疫情緩和，溫網賽會宣布今年賽事不設任何防疫限制，沒有注射疫苗的球手都能參賽，意味一直拒絕打針、因此缺席澳洲公開賽的塞爾維亞籍球星佐高域，可參與這項在6月底展開的草地大滿貫，爭取衛冕。

至於近年飽受傷患困擾的「瑞士天王」費達拿，去年7月在溫網出局後完成第3次膝部手術，之後一直休養。不過，40歲的他昨宣布將出戰10月在家鄉舉行的巴素爾網賽，其好友拿度也在同日宣布，肋骨骨折的傷勢已經康復。這名35歲西班牙「泥地王」將參加下周日展開的馬德里大師賽，他稱已急不及待重返賽場，「儘管剛剛恢復訓練，康復過程也很艱難，但我真的很想在主場比賽」。

拉度簡露再炒教練

另外，年僅19歲的英國一姐拉度簡露在去年贏得美網後表現平平，她近日跟合作僅5個月的德籍教練Torben Beltz分道揚鑣，屬一年內第三度炒教練。