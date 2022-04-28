普京撐華莉娃藥檢清白 冬奧風波後授勳 稱完美表現非靠外力

華莉娃與北京冬奧金牌隊友周二到克里姆林宮，獲普京頒授國家勳章。華莉娃2月出征北京時，成為首個做出四周跳的女將，為俄羅斯隊取得團體賽金牌，但國際奧委會煞停頒獎禮，表示對方在去年底一次藥檢「肥佬」。華莉娃在冬奧單人滑失利，與隊友的團體金牌亦未到手，但普京稱：「她的表現提升了這項運動的美感，能夠做出這樣完美的表現，沒可能是靠額外手段。」

至於東京奧運金牌泳手賴路夫，因出席普京主持的集會，並穿有Z字服飾，被指支持出兵烏克蘭，日前被國際泳聯額外禁賽。他在禁賽期出戰俄羅斯錦標賽，令國際泳聯再展開調查，但他昨向俄羅斯塔斯社稱：「我一直支持國家，但獲邀出席的是演唱會。」他又表示今年未有重要國際賽，自信可順利過渡9個月禁賽令，但會與律師研究下一步行動。

烏足總落實今季聯賽腰斬 冠軍懸空

而烏克蘭傳統勁旅基輔戴拿模昨續演慈善賽，作作客以3：2反勝有艾寧夏蘭特交出助攻的德甲球隊多蒙特，為烏國戰爭受害者籌得40萬歐元（約334萬港元）。另外，烏足總昨宣布，2021/22年球季因烏國被俄羅斯入侵及戒嚴令延長而腰斬，並證實今季烏超聯冠軍懸空。俄羅斯入侵烏國時，烏超正在歇冬，當時已完成18輪比賽，薩克達、基輔戴拿模及迪尼普依次排第1至3位。