曼城屢失機無阻破艦 科頓未滿足 安察洛堤認防守欠佳 稱皇馬反勝需魔法

曼城中場奇雲迪布尼先在開賽94秒，頂入歐聯4強賽歷來最快入球，後於11分鐘助攻加比爾捷西斯領前2：0。皇家馬德里前鋒賓施馬在33分鐘追回一球。下半場接戰，曼城攻擊手菲爾科頓及皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞分別在53和55分鐘破門。74分鐘，貝拿度施華為曼城射成4：2領前，卻被賓施馬「chip射」12碼得手，令皇馬僅負3：4，但錄得歐聯交手三連敗。

藍月缺右閘 費蘭甸奴臨危受命獲讚

哥帥拒批麾下失機 「沒半點投訴」

曼城昨仗缺右閘，祖奧簡斯路停賽外，基爾獲加也因傷續避戰，負傷上陣的史東斯更戰至36分鐘傷出，令哥迪奧拿需調入36歲中場費蘭甸奴，未幾為科頓交出助攻，哥帥說：「費蘭甸奴從沒司職右後衛，但我知道他會有好表現。當然你是難以箝制雲尼斯奧斯的，他實在表現突出。」

哥帥又稱讚所有麾下道：「我對賽果半點投訴也沒有，我們全都竭盡所能，勇氣可嘉。現在我希望球員能盡快恢復，為下場英超作客列斯聯，以及歐聯次回合作客皇馬做好準備。」惟他對翼鋒馬列斯在領前兩球後不久，未能將紀錄改寫成3：0而大發雷霆。馬列斯也曾施射中柱和斜出，科頓的近門補射則被皇馬門將泰拔高圖爾斯撲出。科頓說：「我們開局很好，本可將對手置諸死地。在這賽事裏，你需要把握更多的入球機會，否則會被懲罰。」

賓施馬起孖兩度追近仍負3：4 稱球隊輸在野心信心不足

皇馬教練安察洛堤則說：「我們沒錯是入了3球，但防守欠佳，而且早段已失兩球，這是可以做得好一點的。我希望次回合能藉主場之利爭取打入決賽，但這需要魔法，因為曼城真的很強大。」他續指無緣昨仗的卡斯米路次回合肯定能復出，並對今仗退下火線的守將阿拉巴傷勢感樂觀。當被問及魯迪格盛傳將簽約皇馬時，「肥安」大笑後回應道：「誰是魯迪格？他仍是車路士球員。我不願置評。」

賓施馬認為，皇馬輸在「野心、施壓和信心均不足」。這名法國國腳今季歐聯已取得14個歐聯入球，以1球反壓拜仁慕尼黑箭頭羅拔利雲度夫斯基領前射手榜，羅拔仔已隨隊出局。總計賓施馬今季上陣41次入41球，乃自2017/18年球季的基斯坦奴朗拿度後，首個單季入逾40球的皇馬球員。

（歐洲賽消息）