坦夏格掌魔 改革勢在必行 獲封哥迪奧拿二世 治軍融合控傳高位逼搶

坦夏格於球員時代雖沒甚錦標，但早被隊友認為有領導才能，是做教練的材料。他32歲退役後由助教做起，出任主帥首季就帶領荷乙球隊伊高斯升上荷甲，之後轉戰德甲指導拜仁慕尼黑二隊，然後回流荷甲執教烏德勒支，再成阿積士主帥，協助這支荷甲傳統班霸重拾昔日輝煌，贏得兩季聯賽冠軍，代表作是2019年於歐聯接連淘汰皇家馬德里及祖雲達斯，最終不敵普捷天奴帶領的熱刺而4強止步，如今卻擊敗對方成為紅魔新帥。

曾與哥帥共事 換血料首選阿積士舊部

出身荷蘭足球加上曾到德甲取經，在拜仁跟時任一隊主帥哥迪奧拿共事兩年，這名外形也似該名曼城名帥的教頭，被指戰術風格融合了荷蘭及西班牙傳控足球，以及德國足球的高位逼搶。他亦承認深受哥帥足球哲學影響，推崇以控球和大量跑動製造進攻空間。坦夏格執教阿積士4季，在歐聯總能踢出悅目的進攻足球，前場有逼搶亦踢法機動。阿積士雖今屆歐聯16強止步，但在分組賽6戰全勝入20球。但他的缺點卻令人想到曼聯前帥蘇斯克查，同樣甚少輪換及臨場調動稍慢而被球迷批評。

坦夏格也像哥帥是個工作狂，指導訓練鉅細無遺，治軍嚴明無懼大牌。據報他在曼聯面試時毫無保留批評管理層近年轉會政策失敗，這番敢言卻令他獲得青睞。此外，即使阿積士打響名堂後星散，坦夏格亦很快打造出第二支有競爭力的阿積士，願意給年輕球員機會。他來到曼聯後，預計除了艾蘭加等新星將得到更多機會，昔日在阿積士合作無間的雲迪碧克，下季重返紅魔於恩師麾下，有望得到最後機會。相對簽入迪格蘭賴斯等高昂轉會費球星，羅致阿積士舊部如右翼安東尼馬迪奧斯及後衛祖利安添巴，成事機會料較大。而老將卡雲尼勢離隊，簽入新前鋒亦事在必行。

缺執教大會經驗 重建紅魔挑戰大

不過，坦夏格沒有哥帥在球員時代榮譽作後盾，且沒有執教過歐洲四大聯賽球會一隊經驗，荷蘭名帥前輩尹戈爾此前在曼聯也未竟全功，看守領隊蘭歷克最近更曾透露有紅魔球員拒絕執行其指示及戰術。坦夏格來到英超不但要管治問題多多的曼聯更衣室，高層與球迷又能否給予足夠耐性及時間讓他重建亦成問號。是次掌魔，無疑是坦夏格執教生涯最大挑戰。