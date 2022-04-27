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2022年4月27日星期三
紅軍誓破艇佔先機 爭四冠王需速戰速決 沙拿：首要目標重奪歐聯
賓菲加歐青聯封王 破前帥60年前詛咒
籃網首圈遭綠軍掃出局 艾榮盼來季留效續與杜蘭特並肩
籃網「病痛」多為出局埋伏線
鄧謝配亞洲賽混雙首圈飲恨出局 張吳配闖16強
國米誓取博軍返榜首 戴巴拿助祖雲反勝穩守第4
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坦夏格掌魔 改革勢在必行 獲封哥迪奧拿二世 治軍融合控傳高位逼搶
出身富二代拒承父業 掛靴執教鞭闖出名堂
蘭歷克寫報告予坦夏格 內容針對更衣室問題
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【明報專訊】（請看附圖）
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