籃網首圈遭綠軍掃出局 艾榮盼來季留效續與杜蘭特並肩

【明報專訊】布魯克林籃網在昨於NBA季後賽以112：116不敵波士頓塞爾特人，在東岸首圈連輸4場出局。幾乎獨力領軍全季的杜蘭特直言無悔，而隊友艾榮坦承場外因素影響表現，但他仍表忠盼繼續留效籃網。
籃網雖有杜蘭特交出全場最高的39分及9次助攻，仍難阻球隊以112：116吞下敗仗，在東岸首圈輸場數0：4，遭「綠軍」橫掃出局，亦是杜蘭特生涯首嘗被橫掃出局的滋味。籃網今季本以「三巨頭」陣容爭冠，但艾榮拒打疫苗而缺陣多時，夏登則於季中被交易至費城76人，苦苦支撐球隊的杜蘭特表示：「我對本賽季並不後悔，雖很多糟糕的事發生了，但球隊仍保持信念，一直戰鬥」。至於艾榮直言為場外因素影響，不過他強調繼續留隊，與杜蘭特並肩作戰。
速龍再挫76人 追成2:3
獨行俠炒爵士取關鍵第5戰
76人在同日以88：103不敵多倫多速龍，領先場數被追近至3：2，主將安必特要求隊友夏登承擔得分重責，為球隊挺身而出。至於達拉斯獨行俠則以102：77大勝猶他爵士，拿下關鍵第五戰，場數領先3：2，而是役僅攻入9分的爵士球星米曹，末段更疑因膝傷退下火線，傷勢未明。
摩蘭特膺年度MIP
另外，孟菲斯灰熊星將摩蘭特贏得NBA年度最佳進步獎（MIP），他把獎座送給得票第5高的隊友迪士蒙班尼，並歸功團隊互相督促。這名22歲控衛更揚言，自己下一個目標是贏得最有價值球員（MVP）。