籃網首圈遭綠軍掃出局 艾榮盼來季留效續與杜蘭特並肩

籃網雖有杜蘭特交出全場最高的39分及9次助攻，仍難阻球隊以112：116吞下敗仗，在東岸首圈輸場數0：4，遭「綠軍」橫掃出局，亦是杜蘭特生涯首嘗被橫掃出局的滋味。籃網今季本以「三巨頭」陣容爭冠，但艾榮拒打疫苗而缺陣多時，夏登則於季中被交易至費城76人，苦苦支撐球隊的杜蘭特表示：「我對本賽季並不後悔，雖很多糟糕的事發生了，但球隊仍保持信念，一直戰鬥」。至於艾榮直言為場外因素影響，不過他強調繼續留隊，與杜蘭特並肩作戰。

速龍再挫76人 追成2:3

獨行俠炒爵士取關鍵第5戰

76人在同日以88：103不敵多倫多速龍，領先場數被追近至3：2，主將安必特要求隊友夏登承擔得分重責，為球隊挺身而出。至於達拉斯獨行俠則以102：77大勝猶他爵士，拿下關鍵第五戰，場數領先3：2，而是役僅攻入9分的爵士球星米曹，末段更疑因膝傷退下火線，傷勢未明。

摩蘭特膺年度MIP

另外，孟菲斯灰熊星將摩蘭特贏得NBA年度最佳進步獎（MIP），他把獎座送給得票第5高的隊友迪士蒙班尼，並歸功團隊互相督促。這名22歲控衛更揚言，自己下一個目標是贏得最有價值球員（MVP）。