紅軍誓破艇佔先機 爭四冠王需速戰速決 沙拿：首要目標重奪歐聯

利物浦 vs. 維拉利爾 now643台 明晨03：00直播

兩軍2015/16年球季曾在歐霸4強狹路相逢，當時利物浦兩回合計以3：1淘汰對手晉級決賽。不過事過境遷，紅軍現已重返歐洲頂級球隊行列，今季更有望挑戰四冠王美譽。首席射手沙拿在利物浦已累積33個歐聯入球，差3球便追平英超球員的歐聯總入球紀錄。這名埃及隊射手透露，每逢完季均會獨處思考個人目標，當中把重奪歐聯列為頭號目標，「我首先把奪得歐聯及英超寫下，但不知何故，每次都將歐聯排在首選。我不時會翻看寫下的目標，在季中激勵自己」。

雲迪積克籲防哥爾尼維特

羅拔臣忌輕敵 拒認晉級熱門

聯賽爭標對手曼城4強需硬撼皇家馬德里，利物浦面對維拉利爾看似相對輕鬆。惟紅軍眾將均強調不會輕敵，今仗誓速戰速決，專注聯賽與「藍月」抗衡。中堅雲迪積克指出，「黃色潛艇」以中場柏利祖及伊天卡普爾為球隊核心，並稱其荷蘭隊隊友哥爾尼維特近况大勇，將為紅軍帶來考驗。

左閘安德魯羅拔臣直言，從不覺得4強存在晉級熱門，預期今仗面臨苦戰，「在這種大場面，只有發揮最佳的球隊才可晉級，因此我不認為我們是熱門，此戰將會非常艱巨」。

摩蘭奴料缺陣礙黃潛鋒力

傳紅軍下季換球衣贊助

維拉利爾以上季歐霸盟主身分獲得歐聯入場券，淘汰賽先後擊敗祖雲達斯及拜仁慕尼黑，力證絕非陪跑。隊長艾比奧爾以電玩遊戲比喻本季歐聯旅程，說道：「當你每過一關，難度只會更高，但還是會想『爆機』對吧？」這支來自5萬人口小鎮的球會，今仗近3000名球迷隨大軍作客，冀見證愛隊相隔16年後再創歷史，不過射手謝拉特摩蘭奴因傷上陣成疑，今仗料由熱刺借將盧施素出任輔鋒。

此外，利物浦與渣打銀行的合約將於明年5月完結，現正物色新贊助商。體育網站The Athletic報道，紅軍目前與傳媒、旅遊業、甚至加密貨幣企業接洽，或成為首支以加密貨幣公司作為球衣贊助商的英超球隊。紅軍昨亦公布今夏亞洲之行第2站，7月15日將在新加坡鬥水晶宮。