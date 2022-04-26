利物浦打吡割愛力逼曼城 奧歷治獲高普讚紅軍傳奇 後備奇兵季後或投AC米蘭

紅軍全場錄得逾八成控球率，但上半場未能撕破敵軍防線，高普於60分鐘換入路爾斯戴亞斯及奧歷治加強火力，僅兩分鐘便奏效。奧歷治禁區內停球，穆罕默德沙拿傳中造就安德魯羅拔臣頭槌打破缺口。完場前5分鐘，戴亞斯「車身」起腳，奧歷治門前頂入鎖定勝局。利物浦賽後33戰得79分，續以1分落後「一哥」曼城。

9次對賽入6球

上周剛滿27歲的奧歷治有份參與兩個入球，合共9次面對愛華頓共取得6球進帳，賽後獲高普形容為頂級射手，「他在球場內外都是傳奇，是一名世界級前鋒、我們最佳的射手。他在訓練都能交出相同表現，故有時未能讓他進入大軍，是非常艱難的決定」。這名比利時隊國腳今夏勢約滿離開紅軍，AC米蘭據報或成為其下一站。

艾利臣嘲比克福特模仿伏地

愛華頓護級危 林柏特斥漏判極刑

愛華頓昨試圖放慢比賽節奏，比克福特上半場接球後，猶豫良久才在毫無壓力下伏地拖延時間，換邊後遭艾利臣比加模仿諷刺。高普回應稱，早已預計對方採用消極戰術，承認球隊早段未能適應，「每次比克福特持球，都耗時約5分鐘，我們面對『鐵桶』卻無法掌控節奏」。他又認為，愛華頓值得取得分數，但紅軍下半場變陣令對手難以招架，終如願取勝。

「拖肥」因護級對手般尼前晚贏波，現已跌至第18位，落後多踢一場的對方兩分。小將安東尼哥頓下半場疑遭對手祖爾麥迪比推跌，領隊林柏特賽後直斥球證漏判12碼，「若被侵犯的是沙拿，或許他會博得12碼。我不是在製造衝突，這是足球的現實」。他強調球隊尚有6仗共18分可爭，認為餘下賽事只要表現如今仗一樣的團結和士氣，最終定能護級。

此外，來季篤定重返英超的富咸，明晨主場迎戰諾定咸森林，贏波即可提前鎖定英冠錦標。今季已轟入41球的阿歷山大米祖域，昨獲選英冠年度最佳球員，他在餘下3場只需再取兩球，即可打破英格蘭次級聯賽單季入球紀錄。

（英超消息）