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2022年4月26日星期二
皇馬老嫩組合 領軍攻城衝雙冠 雲尼斯奧斯感激賓施馬提點 藍月大戰連場傷疲添憂
巴塞首度主場三連敗 魯迪格傳變卦上艦
周琦有望返NBA投溜馬 亞運如期開幕或礙試訓
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18歲卡路士艾卡拉斯揚威巴塞 升世界第9平拿度成就
PSG傳斟干地掌帥 普捷天奴或回巢熱刺
韋斯塔本首膺勞倫斯年度最佳
AC米蘭反勝拉素重返榜首 40歲伊巴謙獻助攻改寫意甲歷史
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英設獨立監管機構 準班主須誠信審查
體壇快訊：港壁加國包辦三甲
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【明報專訊】（請看附圖）
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