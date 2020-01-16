周琦有望返NBA投溜馬 亞運如期開幕或礙試訓

亞奧理事會去信要求澄清賽期

26歲的周琦去年加盟NBL鳳凰隊，今季場均上陣21.1分鐘，貢獻11.6分和6.6籃板。球隊在常規賽排第6，無緣以頭4身分晉級季後賽，周琦在澳洲的首季亦告結束。他與鳳凰隊簽訂「1+1」合同，今夏可選擇跳出合同成為自由球員。據報不止一支NBA球隊打探周琦去向，溜馬是最近期接觸這名中國隊中鋒的球隊，他們表示若周琦今夏赴美出席訓練營打出好表現，願意提供一紙合同。周琦於2016年NBA選秀大會被火箭以次輪第43順位選中，但只於2017/18球季曾為球隊上陣18場，翌季只打1場便遭裁走。

周琦原定5月初回中國，備戰9月杭州亞運等賽事，未知會否改變計劃赴美。而路透社昨報道，亞奧理事會向不具名的中國官員查詢，對方回覆沒計劃延遲杭州亞運。亞奧理事會稱已去信北京方面要求澄清，會在下月6日開會時再詳談此事。

金塊挫勇士保晉級希望

另外，丹佛金塊昨日於NBA季後賽憑約基治轟入37分，主場以126：121險勝金州勇士，場數追成1：3，暫時避免在西岸首圈出局。「字母哥」安迪度高安普昨亦貢獻32分及17個籃板的「雙雙」，領密爾沃基公鹿以119：95大炒作客的芝加哥公牛，場數再拉開至3：1。