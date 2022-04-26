皇馬老嫩組合 領軍攻城衝雙冠 雲尼斯奧斯感激賓施馬提點 藍月大戰連場傷疲添憂

曼城vs.皇家馬德里 - now643台 明晨03：00直播

皇家馬德里在西甲拋離對手，冠軍已成囊中物，歐聯決賽只一步之遙，強大火力是關鍵，其中21歲的雲尼斯奧斯祖利亞功不可沒。這名巴西隊左翼於2018年由法林明高加盟皇馬，曾為皇馬B隊上陣，其後擢升一隊球員，今季獨取17球，等同過去3季各項賽事總和。他回應爆發原因道：「賓施馬是很好的隊友，一直支持我，為我帶來信心。他往往會在場內提點我，能與他並肩作戰就是夢想。他的質素是毋庸置疑的，是我曾經合作過的最佳拍檔。」雲尼斯奧斯今季歐聯暫有6個助攻，乃隊中最多，當中賓施馬受惠5次，而在西甲互相助攻更多達8次。

季內轟17球 賓施馬讚有進步

34歲的賓施馬說：「我曾向他解釋離敵軍底線30米之內，在不同位置上應做不同的事。現在他的射門、傳中及觀察戰局等，都已掌握得很好，我不需再囉嗦了。雲尼斯奧斯被詬病自1月初至今只入兩球，皇馬教練安察洛堤說：「他看來不熱中入球，我認為這並不重要，最重要是他一直注重如何助球隊爭勝。」皇馬此役有守將阿拉巴觸傷右腳內括肌上陣成疑，但艾達米列達奧停賽期滿復出可鎮守中路。

傳投阿仙奴 主耶穌專注迎敵

主隊曼城的傷疲問題，因早前連戰馬德里體育會及利物浦而惡化，主帥哥迪奧拿稱中場奇雲迪布尼及後衛尼敦阿基的足踝傷勢未癒，若阿基最終缺陣，勢由辛真高擔任左閘，而右閘基爾獲加和中堅史東斯，繼因傷無緣上場英超大勝屈福特後，此仗也上陣成疑。另外，上仗「大四喜」的加比爾捷西斯與阿仙奴扯上關係，他回應道：「我沒時間考慮前途，現在與隊友只為英超冠軍而戰，而且將硬碰勁敵皇馬，這是我當下的焦點。」

另外，曼城所屬的城市足球集團（City Football Group），據報已達成收購巴乙球會巴希亞的協議，旗下球會已逾10個。

（歐聯消息）