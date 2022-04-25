熱刺悶和爭四被動 干地收貨 艾歷臣首倒戈領賓福特不敗

艾歷臣去年在歐洲國家盃經歷心臟病發暈倒球場，今年1月復出加盟賓福特後首次倒戈熱刺。熱刺在連續兩場錄得零次射門中龍下，最終兩軍賽和0：0。艾歷臣賽後走向客軍觀眾席，獲熱刺球迷鼓掌支持。這名丹麥隊中場坦承因首度倒戈感到緊張，強調自己仍是熱刺球迷，冀舊東家能順利躋身歐聯。

阿仙奴搶走第4位 干地促改善前場創造力

熱刺目前聯賽33戰得58分，被阿仙奴反壓跌落第5位。干地賽後未感失望，並滿意球隊表現，指出球隊在前場創造機會固然需提升，但防守亦交出滴水不漏的表現。他又說：「我們想在爭四路途中維持競爭力，但這絕非易事，對手面對我們會更打醒精神。我們必須接受這種情况，這仗已是個很好的和局。」

迪科爾信熱刺爭四續佔優

熱刺自2019/20球季後，連續兩季無緣歐聯。他們將在下月13日與阿仙奴正面交鋒，勢成第4名爭奪的關鍵戰。熱刺名宿迪科爾認為，即使舊會現時失去前四位置，但熱刺在干地的帶領下依然佔優，「干地是爭四的重要因素，他是一名贏家，以戰績說明了一切。過往普捷天奴喜歡提拔新人，干地則要求年輕球員要先做好出場準備，因他只在乎勝利，我對他充滿信心」。

阿迪達促麾下專注表現

阿仙奴前晚以3：1擊敗曼聯，把「紅魔」進一步推離爭四行列。兵工廠領隊阿迪達承認以該仗埋門次數而言，麾下或配不上勝利，但強調勝負只差一線，不論贏輸都毋須過分高興或沮喪，「足球就是這樣，專注在我們所做的事就可。這樣我們便能取得平衡，了解自己的長處或弱點」。