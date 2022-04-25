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2022年4月25日星期一
美斯助PSG噓聲中衛冕 首奪法甲兼膺遠射王 尼馬促球迷停柴台
拜仁滅蜂十連霸 梅拿11冠創德甲先河
貝迪斯稱霸西盃 40歲祖亞昆灑淚
劉慕裳超聯飲恨摘銀 無懼亞運延期 續爭世界賽席位
顏丙濤挫施比首闖世界賽8強 落後要求抹白波惹爭議
申花欠薪 FIFA禁註冊新兵
體壇快訊：施維雅達30勝摘季內第4冠
電視精選
熱刺悶和爭四被動 干地收貨 艾歷臣首倒戈領賓福特不敗
普列錫絕殺 車路士扑鎚返勝軌
韋少意國站雨戰壓隊友佩雷斯封王
籃網瀕出局 杜蘭特低迷嘆想太多
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【明報專訊】（請看附圖）
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