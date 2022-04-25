劉慕裳超聯飲恨摘銀 無懼亞運延期 續爭世界賽席位

兩個月兩度登頒獎台

東京奧運摘銅的劉慕裳上周五於女子個人形小組賽突圍，於淘汰賽連闖兩關打入決賽。她調整一天後，昨晚出戰日本隊的東奧銀牌得主清水希容，先登場打出一套「雲手」，獲得26.08分。對手緊接出場打出「知花公相君」，獲得27.4的高分，令劉慕裳繼去年再次奪得銀牌。這名港將相隔一年再於葡萄牙站摘銀，連同2月阿聯酋分站奪銅，今年第二度踏上頒獎台。

30歲的劉慕裳近月留守美國基地訓練，預料下月轉戰摩洛哥站再衝獎牌。4年前於雅加達巨港亞運摘銅的她，原定戰畢超聯後返美訓練，待9月出戰杭州亞運力求改變獎牌顏色，但賽事近日盛傳或因新冠疫情而延期一年，她說：「即使是延期，我的訓練計劃亦不會變，因為今年9月尚有一場超聯分站，若參賽有助爭取世界賽資格。」

曾綺婷銅牌戰敗陣

另一港將曾綺婷昨午在同一站，爭奪組手女子50公斤以下級別銅牌，她面對德國隊對手先出拳打中對方頭部得分，但尾段反遭踢中頭部，終以1：3敗陣，未能繼4年前再返超聯頒獎台。