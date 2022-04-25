拜仁滅蜂十連霸 梅拿11冠創德甲先河

拜仁開賽15分鐘藉角球攻勢，由基拿比接應哥列斯卡二傳窩利破網領先；利雲度夫斯基於34分鐘射入聯賽第33球，助球隊半場拉開兩球。「蜜蜂兵團」於51分鐘憑安利簡恩的12碼追近，但拜仁完場前7分鐘再靠穆斯亞拿埋齋，賽後領先次席的多蒙特12分，聯賽餘下3輪下提前衛冕。

拜仁自2012/13球季起，連續10季奪得聯賽冠軍，成為歐洲五大聯賽首支十連霸球隊。32歲的中場湯馬士梅拿連同2009/10球季，個人第11次捧起德甲錦標寫下歷史。此外，翼鋒京士利高文過去10季，在巴黎聖日耳門（PSG）、祖雲達斯及拜仁均獲得聯賽冠軍，續成「獎盃獵人」。

羅拔仔拒談留隊稱合約複雜

明夏約滿拜仁的「羅拔仔」傳獲巴塞隆拿招手，拜仁行政總裁簡尼及領隊拿高斯文早前力證他來季留效，惟這名波蘭隊球星承認與球會的合約情况複雜，「我們將會面商討，但至今沒有特別進展。我注意到現在發生的事，情况對我來說並不容易」。