美斯助PSG噓聲中衛冕 首奪法甲兼膺遠射王 尼馬促球迷停柴台

PSG此役不敗便可重奪法甲冠軍，而朗斯中堅奇雲丹素在57分鐘「兩黃一紅」，更令PSG形勢大好。68分鐘，美斯接應尼馬左路橫傳離門25碼射入世界波，卻在88分鐘被扳平1：1完場。PSG賽後34戰得78分，領前今晨上場的馬賽16分，篤定10季內第8次在法甲封王，也是普捷天奴執教13年首個聯賽冠軍。

美斯於今季法甲雖只入4球，卻是他近5季禁區外射入的第36球，乃歐洲五大聯賽同期「遠射王」。連同巴塞隆拿官方網頁指美斯曾為他們贏得35個冠軍，以及3個國際賽錦標，這名34歲球星已獲39冠。

和波無礙十奪法甲

PSG上月初在歐聯16強，被皇家馬德里淘汰後被口誅筆伐，比賽期間不時被球迷「開汽水」，尼馬更成眾矢之的，他說：「我與會方仍有合約，未來3年仍在隊中，所以停止（噓聲）吧，或者你可慳番啖氣。」他今季雖不時受傷患困擾，仍在聯賽入11球和有5次助攻，歐聯卻「食白果」。

PSG極端球迷昨仗完場前15分鐘開始離開王子球場，完場10分鐘後，看台上幾乎空空如也，中場馬高華拉堤說：「球迷不願留下祝捷是難以理解的。比賽總有輸贏，球員只是常人，亦有失敗的時候。可是，第10個法甲冠軍始終是重要的。」前鋒基利安麥巴比則說：「為了這冠軍，將自己的名字寫入隊史裏，我們犧牲不少。我不會受球迷的冷淡反應影響，此刻很快樂。」

李安納度：麥巴比留隊機會大

麥巴比盛傳今夏會被皇馬挖角，但PSG總監李安納度稱皇馬對此事過於自信，他說：「麥巴比經常與我們傾談溝通，我認為他仍在考慮中，而且留下來的可能性很大。」今夏或者離隊的尚有表現未如理想的後衛沙治奧拉莫斯、阿舒拉夫及中場韋拿杜姆等，而巴塞教練沙維早前坦言希望美斯回巢，或為PSG未來帶來另一不穩元素。