名門之後籃壇路崎嶇 屢被棄險退居勇士幕後 人球不再 披頓二世贏肯定

披頓二世在小學二年級時證實患上閱讀障礙，是全美約10至15%患者之一，在閱讀、拼字、了解辭意、對語言跟影像認知會出現問題。他曾向母親哭訴「我不想當笨蛋」，難以承受跟其他人不一樣。雖然閱讀障礙令披頓二世在學業上苦苦掙扎，但無礙他學習打球，亦最愛看父親兼名宿「手套」的比賽精華，並研集90年代尾至千禧年初球員的技術，他說：「看比賽，這是能肉眼看見的東西，我可看到什麼可行，這真的很有幫助，將一切視覺化對我來說比較簡單。」

NBA選秀落榜 6年被裁4次

應徵影片協調員欲轉型 伯樂改變想法

作為名人堂成員「手套」披頓之子，對於披頓二世的籃球路未有太大幫助，甚至為他帶來壓力，「我那時想逃離籃球，因為我父親的關係，大家會期待我跟他一樣，我不想面對這些」。不過，披頓二世在高中堅定決心，以籃球為終身目標。雖然他在2016年NBA選秀名落孫山，6年內被球隊裁走4次，大部分時間只能在G League打滾，但未曾言棄。

披頓二世在7個月前曾被勇士剔出名單，為留隊更試圖應徵影片協調員，最後勇士助教Jama Mahlalela勸退了他，要他堅持自己的職業生涯。兩人對話後4日，勇士終和披頓二世簽下最後一份常規賽保障合約。披頓二世今季為勇士出戰71場常規賽，強悍的防守備受肯定，勇士主帥卡爾也對這名29歲控衛讚不絕口，「我們重視他為球隊帶來的東西，他非常適合我們的陣容」。

楊格領鷹隊險勝熱火 場數追成1：2

至於昨日的NBA季後賽，鷹隊克服第3節連失21分的劣勢，憑崔爾楊格最後4.4秒拋投得手，在主場以111：110險勝頭號種子熱火，在東岸首圈場數追成1：2。此役共得24分8助攻的楊格，賽後談及絕殺球時顯得信心十足，「當我起手，就沒有想過會射失」。根據ESPN統計顯示，包含常規賽和季後賽在內，這是楊格第5次在最後10秒內命中反超分數的關鍵投籃。