廠兵斬魔贏爭四關鍵戰 C朗復出建功無阻曼聯兩連敗 蘭歷克投降

C朗因女友的龍鳳胎男嬰夭折而缺陣一仗，昨晚聯同華拉尼及麥湯米尼復任正選，哈利馬古尼則因收到炸彈恐嚇電郵後退任後備，蘭歷克解釋這名紅魔隊長經歷艱難一周後需要休息。阿仙奴正選陣容跟上仗大勝車路士比較只有一個變動，賓韋特復任中堅，薛迪索拉斯任右閘。雙方葡籍球員成此役主角，阿仙奴於3分鐘開紀錄，曼聯守將華拉尼及阿歷士迪尼斯連環解圍失誤，布卡約沙卡射門被門將迪基亞撲出不遠，由22歲葡籍左閘紐奴泰華利斯門前補射破網，取得今季加盟後首個入球。

兵工廠之後有尼基迪亞門前破網，雖被視像裁判（VAR）先判越位，但球證翻看VAR後，判迪尼斯此前在禁區撞跌沙卡為犯規，沙卡於32分鐘主射12碼中鵠。1分鐘後，尼曼查馬迪傳入禁區，C朗撞射得手為曼聯追近，並取得個人英超第100球，入球後單手指天獻給夭折的兒子。

般費12碼宴客錯失扳平良機

泰華利斯開齋 沙加冷箭奠勝

曼聯於下半場56分鐘，因紐奴泰華利斯禁區犯手球而獲12碼，惟般奴費南迪斯操刀中柱，今季英超兩次主射均宴客。紅魔之後有C朗入球越位食「詐糊」，之後他傳予達洛治攻門，再被主隊門將蘭斯達爾撲到中柱。阿仙奴中場格列沙加於70分鐘把握般奴控球失誤，在禁區頂施冷箭破網，鎖定3：1勝局，是這名瑞士隊中場歷來第三度攻破紅魔大門。

阿仙奴勝出後33戰60分，曼聯多踢一場被兵工廠拋離6分，尚餘4輪聯賽下爭前四相當渺茫。般奴續約後未有起色，近兩個月7場聯賽未有入球，就連兵工廠名宿伊恩胡禮也在社交網發文，驚訝12碼並非由C朗操刀。

如坐過山車 阿迪達稱獲幸運之神眷顧

蘭歷克承認曼聯今季再沒機會打入前四，「球隊表現有所改善，但賽果令人失望，亦非常不幸（12碼宴客）。賽前爭前四已機會不大，現在一切已結束了」。阿仙奴主帥阿迪達形容如坐過山車，承認最終得到幸運之神眷顧。