體壇快訊：賴路夫撐俄侵烏停賽9月

泰臣不堪騷擾襲同機醉酒客

前世界重量級拳王泰臣周三晚涉在飛機上拳打其他乘客。美國傳媒指，55歲的泰臣乘坐一架飛往佛羅里達州的客機上，疑遭後座一名醉酒乘客騷擾，於是向對方揮拳數次，最終由旁邊乘客合力制止。受襲乘客事後頭部見血，落機後接受治療並報警。

拜仁迎多蒙特爭勝提前封王

拜仁慕尼黑明晨將於德甲主場惡鬥多蒙特，贏波將可提前鎖定十連霸。拜仁主帥拿高斯文賽前表示，獲巴塞隆拿青睞的射手羅拔利雲度夫斯基來季將留隊。惟有西班牙傳媒稱，若巴塞出價4000萬歐元（約3.4億港元），拜仁將願意放人。「蜜蜂兵團」方面，前鋒當耶爾馬倫已因傷缺陣近兩仗，今仗續上陣成疑。

PSG誓挫朗斯鎖定法甲冠軍

法甲榜首巴黎聖日耳門（PSG）明晨迎戰朗斯，由於戰畢此仗後僅餘4輪，賽前已領先次席球隊馬賽15分下，今仗PSG只要全取3分，便可提早宣布封王，重奪失落一屆的聯賽錦標。這支法甲豪門歷來共奪9冠，若今季封王，便會與馬賽及聖伊天看齊，以10冠並列法甲冠軍榜榜首。

摩連奴再訪聖西路鬥國米

暫列意甲次席的國際米蘭，明晨在聯賽主場迎戰羅馬，客軍主帥摩連奴將繼今年2月意大利盃8強後，再次率隊重返聖西路（又名美亞沙球場）。兩軍過去6場聯賽保持不敗，國米自2017年後9次面對羅馬未嘗敗績，今仗力爭各項賽事五連勝。另外，祖雲達斯翼鋒貝拿迪斯治據報拒續約，今夏勢以自由身離隊，「斑馬軍」亦有意斟介季後勢離巴黎聖日耳門的阿根廷國腳迪馬利亞。