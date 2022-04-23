亞奧理事會證杭州亞運或延期 擬因疫情押後1年 港協:未收通知 籌備工作如常

內地近月再爆發新冠疫情，當中距離杭州不足200公里的上海市情况最嚴峻，前日新增1931宗本土確診及15,698宗無症狀感染。來自科威特的亞奧理事會總幹事穆沙林（Husain Al-Musallam）向法新社表示，杭州亞運組委會目前未就亞運是否如期舉行有定案，但「存在延期的可能性」，意味這四年一度的亞洲體壇盛事，有機會延至明年舉行。

延期與否未定案 港協稱全力配合

港協暨奧委會回應稱，從傳媒得悉杭州亞運可能延期的報道，但現時並未收到亞奧理事會或杭州亞運組委會就正式確認有關延期的決定，港隊代表團參與亞運的籌備工作仍然繼續，直至收到進一步通知。

港協暨奧委會又指，深切明白亞奧理事會及組委會於新冠疫情下，籌辦大型國際運動會的困難，並正與上述兩機構保持密切溝通，將全力支持及配合兩機構的決定。港協暨奧委會亦會與運動員、教練及體育總會保持聯繫，聆聽有關持分者需求，以保障運動員健康及協助他們順利備戰。

伍家朗稱續做好備戰 料影響不大

對於亞運或改期，有港將表示不太擔心。羽毛球「一哥」伍家朗向本報表示，得悉消息後沒太大感覺，認為現距離亞運尚有5個月，「一切仍存變數，所以先待官方消息確認，其間繼續在比賽及訓練做好」。他又稱，亞運前後仍有不少比賽，包括8月的世界賽，因此亞運最終若延期，對其備戰影響亦不大。

杭州亞運將於9月10至25日舉行，為中國第3次主辦亞運。當地56個比賽場地的工程已悉數竣工。有協助籌辦的內地官員月初曾稱，杭州亞運將參考北京冬奧的疫情防控計劃，各場地設施已進入最後改良及調整階段。杭州市前日新增9宗確診及1宗無症狀感染；整個浙江省則單日錄得15宗本土確診，全省累計本土病例為2372宗。

（亞運消息）