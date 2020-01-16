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2022年4月23日星期六
阿仙奴曼聯爭四乏力 各有隱憂不及熱刺 干地接手居功至偉
C朗歸隊報平安勢復出鬥廠 普巴養傷4周提前收咧
曼城爭勝保榜首優勢 迎屈福特劍指連勝紀錄
貝迪斯華倫決戰西盃爭歐霸席位
3將合轟80分 勇士奪金晉級叫糊
SAT周六體育直播賽事
亞奧理事會證杭州亞運或延期 擬因疫情押後1年 港協:未收通知 籌備工作如常
臺南市FC申棄主辦權 亞協J組如期舉行成疑
體壇快訊：賴路夫撐俄侵烏停賽9月
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【明報專訊】（請看附圖）
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