貝迪斯華倫決戰西盃爭歐霸席位

西班牙盃決賽明晨將於塞維利亞奧林匹克球場上演，由貝迪斯迎戰華倫西亞。兩軍今仗除為冠軍獎盃而戰，更為來屆歐霸分組賽資格力拼。

貝迪斯今仗佔有地利優勢，他們對上一次晉身西班牙盃決賽是在2004/05年球季，當時在加時擊敗奧沙辛拿奪冠，球隊現時在西甲排第5，來季大有機會出戰歐洲賽，中場艾高奧古上仗聯賽對艾爾切領紅，今仗需停賽。

至於在2018/19年球季奪冠的華倫西亞，4強淘汰曾擊敗皇家馬德里及巴塞隆拿晉級的畢爾包。「蝙蝠軍團」目前在聯賽排第10，故西班牙盃將成躋身歐戰的最後希望，前鋒麥斯高美斯今仗因傷缺陣；上仗同因傷避戰的首席射手干卡路古亞迪斯則無大礙，料可正選披甲。

巴塞凱旋續居次

布斯基斯675場上陣超小白

西甲方面，巴塞隆拿昨晨憑奧巴美揚早段攻入全場唯一入球，作客1：0小勝皇家蘇斯達，續居次席，落後多踢一場的皇馬15分。布斯基斯昨代表巴塞第675次上陣，超越「小白」恩尼斯達晉身隊史出場次數第3位，僅次於現任主帥沙維及前隊友美斯。

皇馬未放棄斟魯迪格

此外，皇馬據報有意今夏簽入車路士中堅魯迪格。西班牙《馬卡報》指，「銀河艦隊」早前曾與這名即將約滿「藍戰士」的德國隊後衛接觸，但因其要求過高擱置，惟應主帥安察洛堤要求將重新接洽。至於今季續不受重用的加里夫巴利，則盛傳季後轉戰美職。