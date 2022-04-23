C朗歸隊報平安勢復出鬥廠 普巴養傷4周提前收咧

C朗在社交網撰文感謝各界慰問，洛迪古絲及新生女兒已回家，「感受到大家對我們一家的愛和尊重，現在是時候感恩新生命來到這世界。」C朗在相片中抱着龍鳳胎新生女兒，剛分娩的洛迪古絲也微帶笑容。

馬古尼接炸彈恐嚇證虛驚

另邊廂，曼聯隊長哈利馬古尼今季表現低迷，引起不少曼迷批評，據報日前還收到恐嚇電郵，聲稱已在其柴郡豪宅內放置炸彈。這名英格蘭隊中堅隨即報警求助，最終警方帶同警犬兩度到場搜查但未有發現，證實虛驚一場。英媒引述馬古尼身邊友人稱，這名「紅魔」隊長不會因此害怕而離隊，將如常備戰。

麥卡倫傳返曼聯襄助坦夏格

曼聯落實阿積士主帥坦夏格下季接掌後，緊接籌組新教練團，據報除了阿積士助教雲達加特將跟隨來投，曾在費格遜麾下任紅魔助教的麥卡倫，亦傳有機會回巢。這名60歲英軍前帥執教荷甲球隊川迪時，曾跟坦夏格共事。