阿仙奴曼聯爭四乏力 各有隱憂不及熱刺 干地接手居功至偉

阿仙奴vs.曼聯 now611/621台 晚上19：30直播

論及阿曼，很自然想到首循環卡域克擔任看守（caretaker）領隊最後一役，曼聯表現出今季罕有的兼備朝氣、韌力和耐性，當晚蘭歷克於奧脫福看台觀戰的身分為候任暫代（interim）領隊，說着已覺彆扭，來到今日成績半天吊根本不難逆料。有理由相信，蘭歷克在該仗或之前便開始提供戰術建議，可是這幾個月兩三次評論他，或明示或暗示，矛頭都指向一點，乃親身督師的條件欠奉。反觀卡域克領軍三場，均展露賽前部署和陣上微調得宜、臨場冷靜、振奮士氣等能力。換言之，蘭歷克從幕後走去幕前，猶如越俎代庖，浪費人力資源。

紅魔風格未銜接新帥 蘭歷克宜未雨綢繆清洗冗員

不過，蘭歷克的暫代時光又未至於完全浪費。畢竟老早別說爭標，連前四也極其被動，不如及早準備來季。無疑紅魔踢法風格未見預先銜接新領隊，再度突顯球會領導層無謀，但起碼讓蘭歷克充當試金石，檢測哪些球員爛到入心，清洗方便少許。况且冇嘢爭不代表冇嘢搞，做攔路虎攬炒就不失為刷存在感之有效選項。實力所限於周中攔不住利物浦自取其辱，遇上阿仙奴卻屬另一回事。

年內評價兵工廠，直指兵源薄弱，形容為好些副選與小將被迫擔大旗，刻下正好跟季初遭貶成降班膽的日子差相彷彿。防中從湯馬士柏迪換成盧干加或艾利尼，攻守俱遜幾籌；左閘以泰華利斯頂替泰亞尼，更埋下自爆藥引，一度改用格列沙加串演可反映疑慮。有進步而相對靠得住的乃前線，尤其奧迪加特與布卡約沙卡不再毫無互動；長唞的冨安健洋有機會復出惟利守不利攻，填補右閘的薛迪哪怕職務大同小異，出於特質總有助側擊質素。

阿仙奴兵源薄弱優勢減

然而阿仙奴目前問題，始終是前面贏埋唔夠後面輸，看不到明確轉勢。力挫提前放暑假等踢足總盃的車路士，參考價值不太高，下月北倫敦打吡打得低熱刺話你叻。經過原先評估曼聯位列四強，及至冬窗後修訂為睇好熱刺，今晚出征賓福特，焦點也許在艾歷臣倒戈，但柏高習慣不理此類空洞的感性。理性上艾歷臣即使放在如今的熱刺也只可淪為配角，皆因干地將哈利卡尼的十號潛能徹底發揮，容不下另一個攻中，倒是因傷估計已踢過曼聯告別戰、聲稱可能留英的普巴還較合用。

熱刺三箭頭大爆發 挫曼城非僥倖

沒錯，一個干地即屬熱刺最大本錢，短短數月便令三箭頭的配合程度，勝過阿仙奴及曼聯。細心觀察，卡尼墮後，同步的包括中後場隊友果斷準確傳球給他，以及兩名邊鋒起動；更恐怖為二人之一目的是吸引敵衛包越位，另一人就可更佔先機單刀赴會。贏曼城自非僥倖，儘管攀上第四的過程絕非一帆風順，卻不能說不合理。最大隱憂？當然是柏高烏鴉口啦！

（蘇柏高球評：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）