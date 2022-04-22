體壇快訊：廣州隊跨屆亞冠九連敗

安賽龍追討世界羽聯獎金

羽毛球世界一哥安賽龍昨於社交網表示，世界羽聯自上月初開始未有支付賽事獎金，涉及多場歐洲巡迴賽。他上載賽例截圖，顯示世界羽聯訂明會在賽事完結後3周內支付獎金，否則需支付0.25%利息。這名丹麥隊球星又稱，將在10月迎來女兒出世，第二度榮升父親。

丁俊暉世界賽首圈止步

中國桌球星將丁俊暉昨在英國出戰世界賽首圈，以局數8：10反負東道主基倫威爾遜，後者更在第15局打出一棒126度。丁俊暉開賽連贏3局，最終無緣16強，賽後表示未有失望。中國兵團有顏丙濤及趙心童晉級，分別與施比及麥古爾爭入8強。

肯尼亞28歲女跑手遇害

位處肯尼亞伊滕的著名馬拉松訓練基地，近日再發生女跑手遇害案件。肯尼亞警方表示在當地發現Damaris Muthee Mutua的屍體，這名28歲女跑手生於肯尼亞，其後改為代表巴林出賽，警方正追緝其男友。去年10月，肯尼亞奧運代表Agnes Tirop亦被殺，其丈夫被捕。